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Volkswagen рассекретил еще три новых кроссовера
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Volkswagen рассекретил еще три новых кроссовера 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В рамках премьеры нового Touareg Volkswagen в Китае показал публике еще несколько кроссоверов из своего плана по новым моделям.
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Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet Volkswagen рассекретил еще три новых кроссовера Lada Xray впервые показали спад продаж
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