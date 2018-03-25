Концепт кроссовера Lada Triangle-X 2025 представлен на видео

В Сети появился концепт-кар автомобиля-будущего под маркой Lada , созданием которого занималась независимый дизайнер Арина Тарасова. Девушка создавала этот проект в рамках своей дипломной работы.

Прототип, разработанный Ариной, получил название Lada Triangle-X 2025. Визуализацию этого кроссовера, оснащенного рядом интересных решений, в том числе «крыльями чайки» по типу Tesla Model X , представили в видеоролике на Youtube.

Дизайн концептуального Lada Triangle-X 2025 включает в себя панорамную крышу, а также возможно изменения цвета кузова в зависимости от настроения владельца машины через приложение на смартфоне.

По задумке молодого дизайнера, кроссовер будет оснащен системой беспилотного управления, а также рядом современных опций, позволяющих чувствовать себя комфортно, находясь в салоне этого автомобиля. Автомобиль ориентирован на молодежную аудиторию.