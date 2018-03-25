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Концепт кроссовера Lada Triangle-X 2025 представлен на видео
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Концепт кроссовера Lada Triangle-X 2025 представлен на видео 

Daily-Motor 59 минут назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появился концепт-кар автомобиля-будущего под маркой Lada, созданием которого занималась независимый дизайнер Арина Тарасова. Девушка создавала этот проект в рамках своей дипломной работы.
Прототип, разработанный Ариной, получил название Lada Triangle-X 2025. Визуализацию этого кроссовера, оснащенного рядом интересных решений, в том числе «крыльями чайки» по типу Tesla Model X, представили в видеоролике на Youtube.
Дизайн концептуального Lada Triangle-X 2025 включает в себя панорамную крышу, а также возможно изменения цвета кузова в зависимости от настроения владельца машины через приложение на смартфоне.
По задумке молодого дизайнера, кроссовер будет оснащен системой беспилотного управления, а также рядом современных опций, позволяющих чувствовать себя комфортно, находясь в салоне этого автомобиля. Автомобиль ориентирован на молодежную аудиторию.
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