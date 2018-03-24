Volkswagen представил Touareg нового поколения

Touareg нового поколения представлен на мероприятиии в Пекине.

Компания Volkswagen на мероприятии в Пекине представила внедорожник Touareg нового поколения.

Кузов Volkswagen Touareg крупнее, чем у предыдущего поколения, но за счет использования алюминиевых сплавов машина стала легче на 106 килограммов. В салоне имеется 12-дюймовая цифровая панель приборов и 15-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

На российском авторынке Touareg нового поколения появится в середине лета этого года. Он будет предлагаться пкупателю с двумя бензиновыми двигателями (двух и трехлитровыми мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно) и одним дизелем.