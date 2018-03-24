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Volkswagen представил Touareg нового поколения
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Volkswagen представил Touareg нового поколения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Touareg нового поколения представлен на мероприятиии в Пекине.
Компания Volkswagen на мероприятии в Пекине представила внедорожник Touareg нового поколения.
В основе кроссовера лежит модульная платформа MLB Evo, которую уже используют Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. В список оснащения внедорожника вошли полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и пневмоподвеска.
Кузов Volkswagen Touareg крупнее, чем у предыдущего поколения, но за счет использования алюминиевых сплавов машина стала легче на 106 килограммов. В салоне имеется 12-дюймовая цифровая панель приборов и 15-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.
На российском авторынке Touareg нового поколения появится в середине лета этого года. Он будет предлагаться пкупателю с двумя бензиновыми двигателями (двух и трехлитровыми мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно) и одним дизелем.
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