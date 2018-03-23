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Volkswagen представил третье поколение Touareg
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Volkswagen представил третье поколение Touareg 

Южный автомобиль 2 часа назад
Фото: Южный автомобиль
Компания Volkswagen официально представила новое поколение внедорожника Touareg. Автомобиль получил полностью новую внешность и техническую начинку.
По сравнению с предыдущей моделью новинка стала несколько шире и длиннее. Благодаря подросшим габаритам увеличилось пространство в салоне и обхем багажника. Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче за счет использования в его конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичных сталей (52%). Кроме того, автомобиль впервые получил полностью цифровую приборную панель под названием Innovision Cockpit. В салоне нового Touareg теперь два жидкокристолических экрана — 12-дюймовым дисплеем и новейшей информационно-развлекательной системой Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем.
Обе технологии формируют единый операционный, информационный, коммуникационный и развлекательный блок, которому не нужны традиционные органы управления вроде кнопок или переключателей. Среди инновационных технологий машина может похвастаться обiирным набором современных систем безопасности. Так, cистема помощи водителю при движении в темное время суток Night Vision (регистрация инфракрасного излучения, исходящего от людей и животных, с помощью тепловизора).
Cистема Roadwork Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы, ускорение и торможение до 60 км/ч), система Front Cross Traffic Assist (помощь при пересечении перекрестков), активное управление полным приводом (повышение маневренности автомобиля), активная система компенсации кренов со стабилизаторами поперечной устойчивости на электромеханическом управлении, светодиодные матричные передние фары IQ.Light с интерактивным управлением с помощью камеры, а также проекционный дисплей Windshield Head-up Display, информация которого выводится непосредственно на лобовое стекло Touareg.
В Россию новый Touareg будет поставляться с тремя моторами на выбор: двухлитровым бензиновым TSI мощностью 249 л.с., трехлитровым бензиновым V6 340 л.с. и трехлитровым дизельным V6 мощностью 249 л.с. Стоимость новинки в России пока неизвестна.
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