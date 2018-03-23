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VW рассказал о новом «Туареге» для России
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VW рассказал о новом «Туареге» для России 

Motor.ru 16 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen собирается вывести внедорожник Touareg нового поколения на российский рынок в июле-августе текущего года. Модель представлена на специальном мероприятии в Пекине.
На российском рынке Touareg нового поколения будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями и одним дизелем. Первые представлены агрегатами 2.0 и 3.0 мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно. Мотор на «тяжелом топливе» — трехлитровая «шестерка», развивающая 249 лошадиных сил.
Не исключено, что в будущем моторная гамма дополнится восьмицилиндровым дизельным двигателем, а также гибридной силовой установкой.
Цены на внедорожник пока неизвестны. Предполагается, что модель станет чуть дороже по сравнению с предшественником.
Volkswagen Touareg нового поколения построили на модульной платформе MLB Evo. Это же шасси применялось при разработке Audi Q7 последнего поколения, а также Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. В список оснащения «Туарега» входят полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также пневмоподвеска.
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