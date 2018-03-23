Новый Volkswagen Touareg 2019 рассекречен полностью

Немецкий автогигант Volkswagen рассекретил новое поколение внедорожника Touareg. Новый «Фольксваген Туарег 2019» будут продавать в Европе, России и Ближнем Востоке, а в США эту модель не привезут, поскольку на американском рынке уже есть полноразмерный Atlas (у нас Teramont), а также его новая 5-местная версия.

Габаритные размеры нового «Туарега» оказались следующими: длина — 4878 мм (+77 мм), ширина — 1984 мм (+44 мм), высота 1702 мм (-7 мм). Объем багажного отделения вырос с 679 до 810 литров. Колесная база удлинилась на 3 мм — до 2895 мм.

Новый Touareg построен на архитектуре MLB Evo, как и его собрат по платформе Porsche Cayenne . Спереди — двухрычажная подвеска, сзади — многорычажка.

Под капотом нового «Туарег» расположится 2-литровый турбированный мотор TSI на 249 лошадиных сил. Он же выступит в качестве базового для гибридной версии этой модели. Кроме этого агрегата будут доступны: 3.0 TDI V6 мощностью 231 и 286 лошадиных сил (в России 249 «сил»), 3.0 TSI на 340 «лошадок» и 4.0 TDI V8 на 421 л.с. Связку всей линейки моторов составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач ZF.

В продажу в России новый «Фольксваген Туарег 2019» поступит уже этим летом. Цены на внедорожник пока не объявлены.