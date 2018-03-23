Рассекречен новый белорусский кроссовер

Белорусский завод «БелДжи» назвал вторую серийную модель. Ей станет кроссовер Geely NL-4.

По данным агентства «Белта», в настоящее время автомобиль уже проходит внутренние испытания, которые завершатся в марте текущего года. Первую партию кроссоверов белорусы произведут в июне.

По словам генерального директора совместного белорусско-китайского предприятия Геннадия Свидерского, модель Geely NL-4 представляет собой упрощённую модификацию кроссовера NL-3 (известен у нас как Geely Atlas ). Стоимость новинки также окажется ниже по сравнению с «Атласом». Параллельно на предприятии испытывают упрощённую версию седана — FE-3 (Emgrand 7). Данная модель появится на рынке в третьем квартале 2018 года.

«Паркетник» Geely NL-4 больше известен потребителям под именем Vision X6 — он пришёл на смену кроссоверу Emgrand X7, который по-прежнему доступен россиянам. Новинка получила обновлённую приборную панель с 9-дюймовым тачскрином. Дорожный просвет увеличен до 175 мм. На китайском рынке автомобиль продаётся с 1,3-литровым турбомотором и «атмосферником» объёмом 1,8 литра. Мощность силовых агрегатов одинаковая — 133 л. с. О ценах и комплектациях автомобиля для российского рынка на данный момент ничего не сообщается.