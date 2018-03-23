Mercedes EQ C Spied готов к производству

Электрический кроссовер от немецкого производителя Mercedes-Benz поступит в продажу в начале 2019 года.

Mercedes-Benz готовит целый ряд электромобилей, предваряемый серией концепций EQ. Недавно мы видели ранние прототипы производственных моделей, которые вишли на улицу ранее предполагаемого дебюта в 2019 году. Новые фото кроссовера EQ C, не показывают многого, но дает небольшое представление о том, чего ожидать.

Даже при таком камуфляже можно разглядеть ключевые детали производства: фары имеют сходство со световыми ходовыми огнями на существующей концепции.

Фальшивая решетка также имеет большой логотип Mercedes-Benz спереди и, вероятно, скрывает датчики для полуавтономных технологий.

Колеса также полностью уникальны, а задняя часть имеет гладкий набор светодиодных задних фонарей, которые выглядят готовыми к производству.

В качестве концепции, внедорожник поколения EQ был оснащен электрическим двигателем на каждой оси, объединив для общей мощности в 402 л.с. (300 кВт) и 700 Нм. Эта установка позволяет разгоняться до первой «сотни» менее чем за 5 секунд и имеет заряд хода 500 километров. Есть вероятность, что аналогичная установка будет перенесена на производственную версию.