Тормозная система Performance Brembo® теперь на Cadillac Chevrolet «АВИЛОН»

"АВИЛОН" у вас есть уникальная возможность усилить существующую тормозную систему оригинальной опцией — Performance Brembo®

Особенности: 410 х 32 мм (16.1 дюйма х 1,3 дюйма) с вентилируемыми дисками Duralife.

6-поршневые фиксированные алюминиевые суппорты Brembo® с тормозными колодками Duralife ™ увеличены на 84% в области тормозных колодок и на 42% увеличена площадь тормозного диска, чтобы увеличить тепловую мощность системы.

Поверхность тормозного диска Duralife ™ снижает коррозию и обеспечивает бесшумное торможение.

Стоимость тормозной системы:

— Performance Brembo® Cadillac Escalade — 269 900 руб.

— Perfomance Brembo® Chevrolet Tahoe — 269 900 руб.

Только в «АВИЛОН» можно пройти тест-драйв Cadillac Escalade с усиленной тормозной системой!

АВИЛОН

Официальный дилер Cadillac и Chevrolet

Адрес: Волгоградский пр-т, д. 41/1 500 метров от ТТК Тел: +7 (495) 730-66-64 cadillac-avilon.ru chevrolet-avilon.ru