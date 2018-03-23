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Тормозная система Performance Brembo® теперь на Cadillac Chevrolet «АВИЛОН»
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Тормозная система Performance Brembo® теперь на Cadillac Chevrolet «АВИЛОН» 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
В "АВИЛОН" у вас есть уникальная возможность усилить существующую тормозную систему оригинальной опцией — Performance Brembo®
Данное решение доступно для автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe.
Особенности: 410 х 32 мм (16.1 дюйма х 1,3 дюйма) с вентилируемыми дисками Duralife.
6-поршневые фиксированные алюминиевые суппорты Brembo® с тормозными колодками Duralife ™ увеличены на 84% в области тормозных колодок и на 42% увеличена площадь тормозного диска, чтобы увеличить тепловую мощность системы.
Поверхность тормозного диска Duralife ™ снижает коррозию и обеспечивает бесшумное торможение.
Стоимость тормозной системы:
— Performance Brembo® Cadillac Escalade — 269 900 руб.
— Perfomance Brembo® Chevrolet Tahoe — 269 900 руб.
Только в «АВИЛОН» можно пройти тест-драйв Cadillac Escalade с усиленной тормозной системой!
АВИЛОН
Официальный дилер Cadillac и Chevrolet
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 41/1  500 метров от ТТК  Тел: +7 (495) 730-66-64  cadillac-avilon.ru  chevrolet-avilon.ru
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