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У Geely Emgrand GS увеличился дорожный просвет
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У Geely Emgrand GS увеличился дорожный просвет 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
У Geely Emgrand GS увеличился дорожный просветВ сети появились первые фотографии обновлённого пятидверного автомобиля китайской марки.
На внутреннем рынке Поднебесной Geely Emgrand GS появился ещё два года назад. А дебют обновлённой модификации назначен на следующий месяц. Если верить изображениям, автомобиль получит красные тормозные суппорты и спортивные черты в дизайне экстерьера.
Отметим, что новинка получила шикарные фары со светодиодами, видоизменённые передний и задний бамперы и новую радиаторную решётку. Более того, официальные источники утверждают, что у хэтчбека был увеличен дорожный просвет на тринадцать миллиметров, и теперь он составляет сто девяноста три миллиметра. Какие изменения произошли в салоне — пока неизвестно.
Если верить инсайдерам, то производитель принял решение внести изменения в актуальный моторный ряд этой модели. Вместо мотора на 1.3 литра мощностью в сто двадцать девять лошадиных сил появится турбодвигатель объёмом в 1.4 литра и отдачей в сто тридцать три лошадиные силы. Работать мотор будет вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Она может быть механического или автоматического типа.
Цена рестайлингового автомобиля пока держится в тайне. Напомним, что два года назад китайский производитель привозил Geely Emgrand GS на Московский автосалон и заявлял, что планирует выпустить модель и на российский рынок. Однако, с тех пор эта машина так и не стала доступной для наших водителей.
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