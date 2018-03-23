У Geely Emgrand GS увеличился дорожный просвет

Geely Emgrand GS увеличился дорожный просветВ сети появились первые фотографии обновлённого пятидверного автомобиля китайской марки.

На внутреннем рынке Поднебесной Geely Emgrand GS появился ещё два года назад. А дебют обновлённой модификации назначен на следующий месяц. Если верить изображениям, автомобиль получит красные тормозные суппорты и спортивные черты в дизайне экстерьера.

Отметим, что новинка получила шикарные фары со светодиодами, видоизменённые передний и задний бамперы и новую радиаторную решётку. Более того, официальные источники утверждают, что у хэтчбека был увеличен дорожный просвет на тринадцать миллиметров, и теперь он составляет сто девяноста три миллиметра. Какие изменения произошли в салоне — пока неизвестно.

Если верить инсайдерам, то производитель принял решение внести изменения в актуальный моторный ряд этой модели. Вместо мотора на 1.3 литра мощностью в сто двадцать девять лошадиных сил появится турбодвигатель объёмом в 1.4 литра и отдачей в сто тридцать три лошадиные силы. Работать мотор будет вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Она может быть механического или автоматического типа.

Цена рестайлингового автомобиля пока держится в тайне. Напомним, что два года назад китайский производитель привозил Geely Emgrand GS на Московский автосалон и заявлял, что планирует выпустить модель и на российский рынок. Однако, с тех пор эта машина так и не стала доступной для наших водителей.