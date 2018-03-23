На люксовых машинах продавцы заработали в феврале более 4 млрд рублей

Данные статистики «Автостат Инфо» указывают на то, что в феврале 2018 года российские покупатели приобрели машин класса «люкс» на сумму 4,1 млрд рублей. При этом расходы на покупку таких машин с начала года и по февраль включительно составили 6,6 млрд рублей.

Самым доходным автомобилем сегмента «люкс» в России в феврале этого года стал Mercedes-Benz S-Класса. Россияне купили 227 таких авто в отчетный месяц и заплатили за них 1,8 млрд рублей. На автомобили модели BMW 7-Серии (продано в феврале 111 таких машин) они израсходовали 611 млн рублей, а на машины Cadillac XTS (продажи: 27 ед.) — 303,3 млн рублей. Среди самых доходных люксовых авто по итогам февральских продаж на авторынке РФ стоит отметить Porsche Panamera и BMW 6-Серии GT, которые разошлись в России тиражом в количестве 30 и 58 ед. авто и принесли оборот в размере 250,2 и 210,7 млн рублей соответственно.

В рейтинге моделей класса «люкс» с самыми высокими показателями выручки с продаж в феврале есть также:

Audi A5: оборот в размере 141,8 млн рублей (продажи — 51 ед.),

BMW 6-Серии: 133 млн рублей (28 ед.),

Напомним, что в феврале 2018 года российские покупатели потратили на покупку легковых машин 126,5 млрд рублей, а за первые два месяца этого года они израсходовали около 247 млрд рублей.