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Новый Equus Throwback как дань классическим кабриолетам
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Новый Equus Throwback как дань классическим кабриолетам 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Компания Equus Automotive только что представила свою вторую модель, получившую название Throwback.
Новый Equus Throwback предлагает сочетание современных и ретро-дизайнов. Автомобиль получает много интересных деталей, таких как круглые задние фонари и стильные колесные арки, аналоги которых использовались в Corvette C7, а также другие примечательные элементы дизайна Corvette в виде трех круглых массивных выхлопных труб. Что касается интерьера, реализация салона во много напоминает C7, но вдобавок получает отделку из алькантары и металлические акценты. Под капотом Throwback располагается двигатель, обеспечивающий 1000 лошадиных сил и 1114 Нм крутящего момента, которые помогают автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды и достигать скорости, превышающей 354 км/ч. Отмечается, модель выпустят ограниченным тиражом — всего 25 экземпляров с минимальной стоимостью около 130 000 долларов.
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