Тест-драйв: Lexus LX 570 Superior 

Наблюдая за тем, как Lexus постепенно поднимает планку своих автомобилей, а вместе с ней и понятие нормы для всех производителей, мы не можем отделаться от мысли, что назревает кризис. Вот, например, взять последнюю разработку японцев на основе и без того люксовой и дико популярной комплектации Luxury 21+. Улучшив улучшенное, производитель в начале осени прошлого года представил специальную версию под названием Lexus LX 570 Superior, и тут назревает вопрос. Что будет, когда превосходящие друг друга по смыслу слова закончатся, а запал у дизайнеров останется? Шутки шутками, но тут есть над чем подумать. Первым делом, получив Lexus LX 570 Superior на тест-драйв, мы с интересом стали изучать внешность нового босса. Скажем честно, нам было жутко любопытно, куда потратилась практически четверть миллиона рублей разницы в стоимости между «супером» и «лакшери». Не сказать, что отличия сразу бросаются в глаза, но и обвинить в маркетинговых трюках никого не выйдет. Судите сами, тут тебе и куда более приземистый силуэт, и окрашенные в цвет кузова накладки на передний и задний бампер, и зеркала заднего вида в черном корпусе. Вишенкой на торте экстерьера стала, конечно, новая радиаторная решетка, испещренная серой «паутиной». В принципе, подумали мы, для обозначенной разницы цен между Luxury 21+ и Superior внешних изменений более чем достаточно, можно даже особо не перекраивать салон. Также, похоже, подумали и в Lexus, снабдив специальную версию лишь новыми алюминиевыми накладками на педали. По умолчанию шикарный салон внедорожника владелец может за дополнительную плату оформить вставками из черного дерева шимамоку и прочими эксклюзивными вариантами. Для такой квартиры на колеса» и звуковое оформление должно быть соответствующим, так что отлично себя зарекомендовавшая аудиосистема от Mark Levinson тут как нельзя кстати. Заострять внимание на технических характеристиках босса-внедорожника с 367-сильным бензиновым двигателем на 5,7 литров нет никакого смысла — от рядового 570-го LX «Супериор» не отличается от слова совсем. В конце у нас по традиции будут приведены технические характеристики, а пока отметим лишь то, что не только мы, но и многие другие поклонники марки с удовольствием взяли бы в оборот аналогичную спецверсию, но только с дизельным двигателем. Вот только ни в природе, ни в планах у Lexus таковой пока нет. В целом спецверсия Lexus LX 570 Superior нашей редакции пришлась по вкусу, даром что в салоне ты про это забываешь ровно через пару минут. Уверены, что аналогичного мнения будут придерживаться и многие новые владельцы внедорожника, которым хотелось от их прежних «Лексусов» чего-нибудь особенного, но без значительных затрат на кастомизацию. В этом отношении японский бренд отлично подгадал с целевой аудиторией, сделал все красиво и, наверняка, остался в хорошем репутационном и прибыльном плюсе.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 5065, 1980, 1910 Снаряженная масса: 2585 кг Двигатель: бензин Мощность: 367 л.с. Разгон до сотни, сек: 7,7 Привод: постоянный полный Тестовый расход топлива: 23 л/100 км Цена базовой комплектации: 7 007 000 р. Цена протестированного автомобиля: 7 026 000 р.