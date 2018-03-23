Maserati представит Levante GTS в Нью-Йорке

Вместо того, чтобы обнародовать Levante GTS в Женеве, итальянская компания предпочла продемонстрировать автомобиль на автосалоне в Нью-Йорке.

Достоверные источники сообщают, новый Levante GTS прибывает на следующей неделе на мероприятие в Нью-Йорке с 550-сильным двигателем V8 и, похоже, версия Levante Trofeo, оснащенная более мощным агрегатом, может дебютировать вместе с ним. Отмечается, что минимальная стоимость Maserati Levante GTS составит около 116 700 долларов, в то время как начальная цена на Trofeo будет стартовать от 128 800 долларов. Для сравнения — последний превышает ценник на Porsche Cayenne Turbo 2019 модельного года.

Тестируемые прототипы показывают, что версия GTS будет оснащена более массивными воздухозаборниками (в сравнении с Levante), улучшенным аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками и пересмотренной тормозной системой. Что касается Trofeo, как было указано ранее, под капотом модели расположится более мощный двигатель V8, способный обеспечивать не менее 600 лошадиных сил.

Напоминаем, автосалон в Нью-Йорке открывается для прессы 28 марта.