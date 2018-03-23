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К февральской десятке бестселлеров европейского авторынка примкнул Peugeot 3008
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К февральской десятке бестселлеров европейского авторынка примкнул Peugeot 3008 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно информации от аналитической компании JATO Dynamics, февральский европейский авторынок особенно хорошо потреблял автомодель Peugeot 3008 в SUV-сегменте.
В целом же рейтинговая таблица получила следующий вид. На вершине рейтинга — Volkswagen Golf. По этой автомодели зафиксированы показатели реализации на уровне 36754 единицы (+16%).
Сразу за лидером идет Renault Clio. Этих машин европейцы раскупили в указанный период 24607 ед. (-2%).
Французская автомодель Peugeot 208 прописана третьей. Ее показатели — 19893 ед. (+5%). Американский Ford Fiesta приобрели 19709 раз (+2%).
Замкнул пятерку — Volkswagen Polo. По этой автомодели зафиксировано продаж — 19313 (-1%).
В том числе к европейской десятке в обозначенном периоде примкнули автомодели: Nissan Qashqai (19289 экз. 0%), Citroen C3 (18747 экз. +10%), Skoda Octavia (18190 экз. +5%), Volkswagen Tiguan (16432 экз. -6%) и Peugeot 3008 (15971 экз. +95%).
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