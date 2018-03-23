«Гранту» с дизайном «Весты» сфотографировали в Тольятти

В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен обновленный седан Lada Granta , снятый во время дорожных испытаний. На изображениях видно, что модель получит переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta . Снимки, сделанные в Тольятти, размещены на странице RCI News | Russian Car Industry во «ВКонаткте».

Показанный на фотографиях автомобиль практически полностью скрыт камуфляжем. Тем не менее, на изображениях видно, что Granta получит полностью новую переднюю часть кузова с бамперами, фарами и радиаторной решеткой, как у «Весты».

Как изменится корма «Гранты» после рестайлинга, а также что поменяется в интерьере модели, пока неизвестно.

Ожидается, что премьера обновленного семейства состоится в августе на автосалоне в Москве. Тогда же «Гранта» и «Калина» объединятся в одно семейство моделей, которое будет состоять из седана, лифтбека и универсала.

Ранее в интернете уже появлялись фотографии обновленной «Гранты», но тогда передняя часть кузова автомобиля была полностью укрута камуфляжем, поэтому различить детали было невозможно. Модель следующего поколения появится в 2021 году. Ее построят на платформе Global Access альянса Renault-Nissan. Это же шасси также именуется B0.

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