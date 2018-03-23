Volkswagen Touareg 2019 — технологичный и стильный флагман

В Китае состоялась презентация новой генерации внедорожника Volkswagen Touareg 2019 — одной из наиболее ожидаемых премьер 2018 года. В нашей стране новинка должна появиться в продаже уже летом.

Длина кузова Touareg 2019 составила 4 878 мм, что несколько больше уходящей версии модели (+77 мм). При этом, за счет перехода на алюминий и высокопрочные стали, масса Touareg снизилась сразу на центнер. Внешность серийного автомобиля практически полностью соответствует концепту VW T-Prime GTE, впервые продемонстрированному два года назад. Отсутствие отступлений от очень красивой концептуальной версии стало приятным сюрпризом для поклонников бренда.

Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и В основе внедорожника лежит модульное шасси MLB-Evo, используемое в настоящее время для всех флагманских SUV корпорации Volkswagen AG, среди которых Porsche Cayenne Audi Q7. При этом, тележка является полноуправляемой (задний мост также подруливает), что существенно повышает маневренность габаритного автомобиля во всем диапазоне скоростей. Все это дополняется активной поперечной стабилизацией, обеспечивающей устойчивость в скоростных поворотах.

Фирменная пневматическая подвеска получила два новых режима работы для езды по бездорожью, позволяющих увеличить дорожный просвет вплоть до 70 мм относительно базового значения.

Модель станет обладателем широкого набора силовых агрегатов, в том числе дизельных. Первоначально покупателям предложат 3.0-литровый 340-сильный бензиновый мотор и два варианта дизелей аналогичного объема. Их мощность составит 231 и 286 «лошадей». Несколько позже появится более производительный 4.0-литровый агрегат на тяжелом топливе, обладающий мощностью в 421 лошадиную силу.

В России будет представлена версия с 2.0-литровым мотором на 250 л.с., а китайцам предложат гибридный двигатель на 367 «пони», но произойдет это уже несколько позже. Трансмиссия автоматическая, привод полный.

Самым современным является и оснащение Фольксваген Туарег в новом кузове, включая интеллектуальную матричную светотехнику, систему ночного видения и многочисленные сервисы обеспечения безопасности за счет работы электроники. Приборная панель авто представлена 12-дюймовым дисплеем, в то время как экран мультимедиа-системы имеет еще большую диагональ (15 дюймов) и он развернут к водителю.

Перечень функций для комфорта дополняет премиальная акустическая система, огромных размеров панорамная крыша, управляемые сиденья двух рядов и другие опции.