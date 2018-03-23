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Группа ГАЗ начнет поставлять в Сербию автомобили с двигателями Евро-6 в 2019 году
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Группа ГАЗ начнет поставлять в Сербию автомобили с двигателями Евро-6 в 2019 году 

Rambler News Service 29 минут назад
Группа ГАЗ планирует начать продажи новых моделей автомобилей с двигателями Евро-6 в Сербии в 2019 году, сообщил директор по экспортным продажам группы Леонид Долгов.
«… Мы также работаем над новой линейкой продуктов с двигателями «Евро-6», которые планируем запустить в Сербии уже в 2019 году», — сказал Долгов, его слова приводит компания.
Официальный представитель группы пояснил RNS, что ГАЗ продает в Сербии автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес». Автомобили оснащены дизельным двигателями Cummins ISF мощностью 120 л.с.
Ранее сообщалось, что группа ГАЗ планирует увеличить экспортные поставки и расширить географию продаж до 90 стран к 2022 году.
Группа в настоящее время поставляет технику в более чем 40 стран и продолжает активное развитие продаж в ключевых регионах — Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Европа и Азия. За последние четыре года компания увеличила количество экспортных стран с 29 до 45.
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