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Мировые продажи концерна Volkswagen превысили 737 тыс. авто
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Мировые продажи концерна Volkswagen превысили 737 тыс. авто 

«Автостат Инфо» 1 час назад
В феврале этого года концерн Volkswagen продал на мировом авторынке 737 700 легковых автомобилей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. За два первых месяца этого года немецкий автогигант реализовал на глобальном уровне 1 636 300 ед. авто.
Февральские продажи по марка, входящим в концерн Volkswagen, выглядят так:
Volkswagen — 407 100 авто (+5,7%),
Audi — 130 900 ед. (+4,6%),
Skoda — 39 900 ед. (+14,3%),
SEAT — 39 900 ед. (+26%),
Porsche — 17 700 ед. (+9,8%),
Volkswagen LCV — 31 600 ед. (-5,3%),
MAN — 9700 ед. (+19,2%),
Scania — 6300 ед. (+13%).
За январь-февраль 2018 года марка Volkswagen реализовала во всем мире 940 600 машин (+6,5%), Audi продала 280 000 авто (+12,4%), Skoda — 196 500 ед. (+12,3%), SEAT — 78 800 шт. (+23%), Porsche — 40 100 ед. (+11%), Volkswagen LCV — 66 000 шт. (-3,3%), MAN — 18 000 ед. (+23,8%), Scania — 14 300 шт. (+21%).
В Европе немецкий концерн реализовал 330 900 машин в феврале (+7,3%) и 663 500 машин (+6,4%) — за январь-февраль. Продажи концерна Volkswagen на авторынке США составили в прошлом месяце 46 700 ед. (+2,8%), здесь за январь-февраль 2018 года компания реализовала 91 000 авто (+8%). Прирост продаж автомобилей концерна Volkswagen в Китае в феврале этого года составил 13,5%, продано 253 200 авто. С января по февраль на китайском авторынке немецкий производитель продал 651 800 машин (+15%).
Напомним, что в России, согласно данным статистики «Автостат Инфо», марка Volkswagen реализовала в феврале 5853 легковых авто, улучшив прошлогодний показатель продаж на 9,4%. За первые два месяца этого года Volkswagen реализовал в России 10 765 машин, что на 17,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
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