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Среди моделей D-класса на вторичном авторынке лидирует Volkswagen Passat
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Среди моделей D-класса на вторичном авторынке лидирует Volkswagen Passat 

«Автостат Инфо» 9 минут назад
Volkswagen Passat возглавляет продажи на рынке авто с пробегом в России в сегменте больших семейных машин (D-класс). Как известно из материалов исследования «Автостат Инфо», в феврале 2018 года Volkswagen Passat разошелся на вторичном авторынке в количестве 3502 ед. (-4,7%).
Второе место среди моделей D-класса на рынке автомобилей с пробегом занимает Mazda6, перепродажи которой составили 1774 ед. (-1%). Третью строчку рейтинга сегмента удерживает Ford Mondeo с результатом 1625 перепроданных машин (-9%). Четвертое и пятое места принадлежат Mercedes-Benz C-Класса (1510 ед., -11%) и BMW 3-Серии (1507 авто, 0,3%). А в ТОП-10 машин D-сегмента с пробегом по результатам продаж в феврале 2018 года попали также Honda Accord (1339 авто, -12,8%), Audi A4 (1234 ед., +1,7%), Toyota Avensis (1190 авто, +0,6%), а также Toyota Corona (1173 шт., -9,1%) и Toyota Carina (1161 ед., -11,4%).
Перепродажи машин D-класса в феврале этого года составили 30 778 ед., что оказалось на 6,7% меньше результата за прошлый год — 32 989 ед. По результатам января-февраля текущего года объем перепродаж сократился на 4,1% в годовом выражении до 59 496 ед. авто.
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