Среди моделей D-класса на вторичном авторынке лидирует Volkswagen Passat

Volkswagen Passat возглавляет продажи на рынке авто с пробегом в России в сегменте больших семейных машин (D-класс). Как известно из материалов исследования «Автостат Инфо», в феврале 2018 года Volkswagen Passat разошелся на вторичном авторынке в количестве 3502 ед. (-4,7%).

Перепродажи машин D-класса в феврале этого года составили 30 778 ед., что оказалось на 6,7% меньше результата за прошлый год — 32 989 ед. По результатам января-февраля текущего года объем перепродаж сократился на 4,1% в годовом выражении до 59 496 ед. авто.