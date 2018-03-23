Работа над ошибками: водителям вернули промилле

Госдума уточнила наказание водителям за нетрезвое вождение

Госдума окончательно приняла поправки, которые вновь вводят для водителей ответственность за содержание алкоголя в крови. Последние годы пьяных водителей привлекали к ответственности, беря пробы лишь воздуха и мочи. Таким образом, даже мертвецки пьяный автомобилист, у которого не смогли взять на анализ ничего, кроме крови, имел законные основания избежать наказания и сохранить права.

«Когда водителя не могут «продуть», потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови», — обрисовывал ранее сложившуюся ситуацию «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении предложенные МВД России поправки, которые дополнили ответственность водителей за езду в нетрезвом состоянии. Теперь, если концентрация абсолютного этилового спирта в крови водителя будет превышать 0,3 грамма на один литр, он, как и в случае с исследованиями выдыхаемого воздуха или мочи, будет признаваться пьяными со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями в виде административного и, возможно, уголовного наказания.

Казус возник еще в 2013 году. Тогда Госдума готовила отмену так называемого «нулевого промилле», когда при любом содержании алкоголя в крови автомобилист автоматически признавался пьяным. После длительного и достаточно напряженного обсуждения, в котором по разную сторону баррикад оказались депутаты Госдумы от «Единой России» , судьбу инициативы с подачи президента Владимира Путина решили врачи и эксперты. В итоге с 1 сентября того года было введено понятие «суммарная погрешность измерений» с помощью алкотестера. С учетом всевозможных факторов при проведении измерения, а также чтобы не лишать прав употребивших различные безалкогольные напитки или спиртосодержащие лекарства, было определено пороговое значение в 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

При этом в ходе горячих обсуждений чиновники МВД и депутаты не проследили, чтобы в законопроекте было прописано и альтернативное значение, с помощью которого определялось бы состояние водителя при исследовании крови.

«Мы все тогда допустили ошибку. Хочу напомнить, что конечное решение было принято в этих стенах, в том числе депутатами», — заявил в декабре прошлого года замглавы МВД Игорь Зубов в ходе дискуссии в парламенте, где он представлял подготовленные в его ведомстве поправки. Казалось бы небольшой «технический» ляп оперативно исправить не удалось, и последние четыре с половиной года водители, сдавшие на тест только кровь, имели все шансы уходить от наказания. Поправки в КоАП были подготовлены МВД лишь прошлой осенью.

В свою очередь, автор ряда «автомобильных» законопроектов Вячеслав Лысаков не раз заявлял «Газете.Ru» , что считает виновным в сложившейся ситуации Минздрав, который все эти годы не мог исправить небольшую техническую, по сути, недоработку.

Между тем, как уже отмечала «Газета.Ru», после принятия поправок возникает другая коллизия. Проверка на алкотестере для автомобилистов теперь будет более строгой, чем при сдаче крови. Дело в том, что записанный в законе порог в 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха не является аналогом утвержденных Госдумой 0,3 промилле. Норма в 0,16 мг/л в промилле эквивалентна 0,356 промилле.

Напомним, что согласно статье 12.8 КоАП РФ, езда в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования караются штрафом в 30 тысяч рублей или лишением прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении, в течение года после возврата удостоверения, нарушителя ждет уголовная ответственность. Кстати, в ближайшее время в МВД рассчитывают ее ужесточить. Нынешнее максимальное наказание, до двух лет лишения свободы, применяется крайне редко, и после введения уголовной ответственности количество рецидивов пьянства за рулем осталось фактически на том же уровне.

После одобрения Госдумой поправки должен подписать президент, после чего они будут официально опубликованы. Спустя 90 дней после этого закон вступит в силу.