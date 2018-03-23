Опасный переворот: туристы не доехали до Петербурга

Следователи начали проверку после ДТП с автобусом под Псковом

В Псковской области автобус с туристами из Белоруссии перевернулся после столкновения с легковушкой. В аварии пострадали более 20 человек, среди которых немало детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Очередным серьезным происшествием с пассажирским автобусом уже заинтересовались в Следственном комитете

Утром в пятницу автобус, следовавший по федеральной трассе Р-23, попал в ДТП вблизи населенного пункта Лудони Псковской области. Везший белорусских туристов на экскурсию в Петербург автобус столкнулся с « ВАЗом » седьмой модели. В результате аварии пострадали более 20 человек, среди которых есть дети — их всех отправили в больницы в Пскове.

На фотографиях с места ДТП можно заметить, что транспортные средства после столкновения оказались на расстоянии в несколько десятков метров. При этом автобус Mercedes опрокинулся и оказался на левом боку. Кто именно из водителей выехал на узкой дороге на встречную полосу, пока неизвестно.

Открытые настежь люки на крыше автобуса свидетельствуют лишь об одном — люди в спешке покидали салон любыми доступными путями. Вокруг беспорядочно раскиданы части кресел и багаж пассажиров. Боковая дверь также открыта.

Кузов «семерки» оказался искорежен до неузнаваемости. Водительская половина легковушки пострадала сильнее пассажирской. Однако, несмотря на чудовищные повреждения кузова и отсутствие подушек безопасности, водитель и пассажир выжили.

На одной из фотографий у автобуса видны повреждения в передней части с водительской стороны. Их характер может свидетельствовать о том, что водителям удалось предотвратить лобовой удар и, скорее всего, столкновение произошло по касательной.

В итоге каким-то чудом авария обошлась без погибших. Разобраться в причинах случившимся придется не только сотрудникам МВД , которые по факту аварии проводят доследственную проверку, но и региональному управлению Следственного комитета.

«Нами начата доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ДТП с рейсовым автобусом пострадали несовершеннолетние. Любые коммерческие перевозки людей должны отвечать соответствующим требованиям безопасности. В данный момент следствие изучает все обстоятельства произошедшего», — сказал он. Обстоятельства аварии «Газете.Ru» прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов.

«Это был обычный регулярный рейс, и в этом случае ГИБДД не должна сопровождать подобный транспорт», — сказал он. Также собеседник подтвердил информацию о двух десятках раненых и уточнил, что данный автобус совершал регулярный, а не чартерный рейс из Белоруссии. Это значит, что никакого сопровождения патрульной машины ГИБДД , как это с недавних пор предусмотрено при организованной перевозке детей, автобусу не требовалось.

Сотрудникам полиции и медикам предстоит установить, в каком состоянии находились водители, проверить их на наличие алкоголя в крови, а также оценить степень усталости водителя автобуса.

«Двадцать один человек доставлен в стационары, одиннадцать — в Псковскую областную клиническую больницу, и десять — в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — отметил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП с участием туристического автобуса оказана необходимая медицинская помощь.

«Автобус выделен, и он уже везет пассажиров в Санкт-Петербург», — сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков. Тем, кто не получил серьезных травм или отказался от медицинской помощи, местные власти предоставили транспорт, который доставит их в Санкт-Петербург.