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Опубликованы фото LADA Vesta Cross «без камуфляжа»
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Опубликованы фото LADA Vesta Cross «без камуфляжа» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее детали дизайна авто были скрыты под защитной пленкой.
В Сети появились первые фото кроссовой версии седана Lada Vesta без камуфляжа, сообщает портал MassCars.ru. Ранее детали дизайна машины «АВТОВАЗ» скрывал под защитной пленкой.
Новинку удалось сфотографировать в Тольятти, где автомобиль проходит дорожные испытания. Эксперты считают, что в скором времени транспортрное средство выйдет на российский рынок.
Lada Vesta Cross будет отличаться новым кроссовым обвесом, повышенным клиренсом и изменениями в отделка салона.
Автомобиль оснастят бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литров, выдающими мощности 106 и 122 лошадиных сил. Агрегатами к двигателям послужат 5-ступенчатые АКПП либо МКПП. Полного привода пока не планируется.
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