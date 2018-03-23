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Представлен тягач Foton Auman EST
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Тягач новой линейки Super Truck Foton Auman EST был представлен «Фотон Мотор» 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Состоялась официальная презентация супер тягача пятого поколения Foton Auman EST.
Представители автопроизводителя с гордостью перечисляли достоинства автоновинки. По их мнению наиболее значимыми отличиями от предыдущих версий новинка выгодно разнится большим набором электронных систем.
Тут полный набор систем помощи водителю, а также систем безопасности. Также китайские автомобилестроители остановились на функциях системы Smart Fleet.
Эта система может в разы упростить саму организацию логистики как рода деятельности. Такая система может контролировать и корректировать маршрут следования транспортного средства в онлайн-режиме.
По силовой части также не обошлось без современных нововведений. Так технология ADEPT помогает оптимизировать работу силового агрегата и позволяет экономить около 4% топлива. А для мотора на 470 л.с. это не так уж и мало.
В тормозной системе также новые технологии: CumminsBrake2 с трансмиссионным тормозом ZF-Intarder.
Позаботились конструкторы и о водителе. Кабина у нового тягача просторная, а спальное место имеет самые большие размеры среди автомобилей подобного класса.
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