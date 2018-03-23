Тягач новой линейки Super Truck Foton Auman EST был представлен «Фотон Мотор»

Состоялась официальная презентация супер тягача пятого поколения Foton Auman EST.

Представители автопроизводителя с гордостью перечисляли достоинства автоновинки. По их мнению наиболее значимыми отличиями от предыдущих версий новинка выгодно разнится большим набором электронных систем.

Тут полный набор систем помощи водителю, а также систем безопасности. Также китайские автомобилестроители остановились на функциях системы Smart Fleet.

Эта система может в разы упростить саму организацию логистики как рода деятельности. Такая система может контролировать и корректировать маршрут следования транспортного средства в онлайн-режиме.

По силовой части также не обошлось без современных нововведений. Так технология ADEPT помогает оптимизировать работу силового агрегата и позволяет экономить около 4% топлива. А для мотора на 470 л.с. это не так уж и мало.

В тормозной системе также новые технологии: CumminsBrake2 с трансмиссионным тормозом ZF-Intarder.

Позаботились конструкторы и о водителе. Кабина у нового тягача просторная, а спальное место имеет самые большие размеры среди автомобилей подобного класса.