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Луцкий завод «Богдан» будет выпускать электрические мусоровозы для Европы
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Луцкий завод «Богдан» будет выпускать электрические мусоровозы для Европы 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Датская компания Banke Electromotive заказала украинской автомобилестроительной компании Богдан Моторс партию электрических грузовиков, предназначенных для сбора мусора. Автосборочный завод «Богдан» находится в Луцке. Данные автомобили, пишет «Народная правда» со ссылкой на пресс-службу производителя, будут использоваться по всему Евросоюзу.
В этом году запланировано выпустить как минимум 15 электрических мусоровозов, предназначенных для зарубежных партнеров. Первая специализированная машина должна появиться уже нынешним летом. Общая ежегодная потребность заказчика составляет около 200 единиц такой техники.
Напоминаем, что в феврале криворожский отдельный батальон материального обеспечения получил 10 белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317, которые были произведены в Украине под брендом «МАЗ-Богдан». Также автопроизводитель поставил в зону АТО новые санитарные автомобили «Богдан 2251» (50 машин общей стоимостью 32 000 долларов США), половина из которых сразу же сломалась.
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