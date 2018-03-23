Февральская десятка петербургского авторынка подержанных автомобилей 

Исходя из статистических данных автоэкспертов «Автостата», в феврале авторынок хоженых автомобилей Санкт-Петербурга составил 13200 экземпляров (-1,7%).
Первенство продолжает удерживать прошлогодний лидер — Ford Focus. В указанный период выбор петербуржцев пал на обсуждаемую автомодель 499 раз (-16,3%).
За лидером идет Volkswagen Polo с результатом продаж 285 экземпляров (+32,6%). Третий в февральском рейтинге — Hyundai Solaris. Некогда «серебряный» призер обозначенного авторынка. Его показатели — 274 реализованных автомобиля (+24,5%).
Четвертая строка рейтинга досталась Skoda Octavia. Жители Санкт-Петербурга приобрели такой автомобиль 265 раз (+3,5%).
Замкнула пятерку автомодель Opel Astra. Таких машин было реализовано 246 экземпляров (-10,9%).
Также к февральской петербургской десятке примкнули автомодели: KIA Rio (239 экз. +32%), Volkswagen Passat (216 экз. -1,4%), Renault Logan (208 экз. -6,7%), Volkswagen Golf (169 экз. +7%) и Mercedes E-Class (165 экз. +3,1%).