Scania презентовала в Украине новое семейство грузовиков для любых задач

Scania представила в Украине новый модельный ряд своих грузовиков — результат десяти лет упорного труда и инвестиций в более 20 млрд шведских крон. Новая линейка грузовых автомобилей значительно расширилась. Благодаря модульной системе производства, Scania способна предложить транспортные решения, которые максимально адаптированы под конкретные потребности каждого клиента в высококонкурентной транспортной отрасли. Особого внимания заслуживает уменьшение расхода топлива на 5% благодаря усовершенствованной работе трансмиссии и лучшим аэродинамическим свойствам. В различных испытательных режимах автомобили прошли более 10 миллионов километров.

Scania внесла радикальные изменения в линейку кабин нового поколения грузовиков. Серия S с ровным полом стала новой топовой версией модельного ряда спальных кабин. Дизайн и комплектация всех кабин разрабатывались с вниманием к мелочам, чтобы удовлетворить сегодняшние и завтрашние требования клиентов и законодательства. Новая линейка кабин сохранила идентичность Scania, все кабины производятся на заводе в городе Оскарсхамн в Швеции.

Над дизайном и разработкой кабин нового поколения Scania работала собственная штатная команда дизайнеров. Кабины Scania легко идентифицировать и опознать на дороге. Их вид приобрел еще более четких форм, имея признаки как будущего, так и настоящего, что свойственно только премиум продуктам.

Новый модельный ряд грузовиков для всех видов перевозок состоит из 24 кабин. В конструкции кабин применена высоколегированная сталь. Различным структурным элементам придавали форму методом прессования или обкатки перед тем, как их соединить вместе, используя технику сварки, лазерной спайки или высокотехнологичный метод склеивания.

Все ради того, чтобы получить чрезвычайно прочный монокок, не обремененный тяжелыми каркасными элементами. Модульная концепция максимально адаптирована под нужды различных клиентов на основе сравнительно небольшого количества базовых моделей. Данная система проектирования также упрощает поставку запасных частей, быстрее возвращая грузовик в работу после ремонта. Главный дизайнер нового семейства грузовиков высоко ценит свое детище.

В новых кабинах улучшены показатели эргономики. Во всех кабинах место водителя было передвинуто на 65 мм ближе к лобовому стеклу и на 20 мм в сторону, по сравнению с существующими моделями. На это есть несколько причин, но главная из них касается совершенствования безопасности, обзорности и внутреннего пространства. Кабины нового поколения Scania оснащены боковыми подушками безопасности, которые встроены в потолок кабины. Такой вид подушек никогда ранее не применялся в грузовых автомобилях.

В новой модельной линейке Scania все двигатели Евро 6 получили новую систему управления, которая претерпела кардинальные изменения. Улучшенная система охлаждения в новых моделях позволяет сэкономить в среднем еще 3% топлива, что положительно скажется на бизнесе клиентов. Scania также представляет новую версию 13-литрового двигателя мощностью 500 л. с.

Scania также представила новую серию грузовиков XT для строительной отрасли, работающей в сложных дорожных условиях. Эти грузовики можно выбирать с кабинами Р, G-, R— и S.