Японский ТОП-5 экономных автомобилей 2017 года 

Автомобильные эксперты из Японии назвали пятерку автомобилей, представленных на местном авторынке в разрезе экономного расхода горючего.
"Золото" досталось Toyota Prius. Эта автомодель с подзаряжаемым силовым агрегатом Hybrid Sybergy Drive потребляет всего на всего 2,45 литров топливной смеси на сто километров пути.
Toyota Aqua на идентичное расстояние истратит 2,63 литра. Автомодели Nissan Note e-Power потребуется 2,68 литров бензина, чтобы преодолеть заветную «сотню».
У Honda Fit аналогичные показатели, как и у предыдущего участника рейтинга. Замкнул пятерку Honda Grace, который сжигает почти что три литра (2,97 л) на сто километров.
К слову сказать, обсуждаемая Toyota Prius придет на российский авторынок с новым силовым агрегатом — на 1,8-литра.
В комплекте также поставляется 122 а*ч тяговая аккумуляторная батарея. В качестве трансмиссии применяется вариатор CVT. Тяга только передняя.