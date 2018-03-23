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На российский авторынок скоро зайдет Chevrolet Traverse
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На российский авторынок скоро зайдет Chevrolet Traverse 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Поступила информация от автодилеров о том, что скоро российские автосалоны получат новинку — Chevrolet Traverse.
Правда насчет сроков поставки информация остается туманной. Также и касательно ориентировочной стоимости официальных заявлений пока не было.
В модификации обсуждаемой автомодели для Соединенных Штатов предлагается два мотора: 3,6-литровый «атмосферник» на 310 л.с., а также двухлитровый турбо на 255 л.с. Под оба мотора предлагается девятиступенчатая коробка-автомат. Привод — передний.
Какой агрегат будет предложен в «российской» версии, пока неизвестно. Доходят слухи, что российским почитателям автобренда предложат исключительно 3,6-литровую модификацию.
Главными соперниками обсуждаемой автомодели могут стать Ford Explorer и Toyota Highlander.
Судя по расценкам на обозначенные автомодели (2849000 и 3226000 рублей соответственно), Chevrolet Traverse возможно будет стоить в районе 3 миллионов российских рублей.
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