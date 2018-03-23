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Boes модернизировала Hyundai i30 Fastback
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Boes модернизировала Hyundai i30 Fastback 

Auto.Today 37 минут назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейский производитель только в конце прошлого года открыл книгу заказов на i30 Fastback и уже сейчас тюнинг-компания Boes представила обновление для автомобиля.
В первую очередь компания Boes Motorsport установила набор специальных пружин, уменьшающих дорожный просвет на 25 миллиметров и 18-дюймовые колесные диски OZ Racing, комплектующиеся шинами 225/40. Под капотом Hyundai i30 Fastback также произошли важные обновления. В то время как стандартный 1,4-литровый двигатель T-GDI обеспечивает 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента, специалисты из Boes увеличили показатели до 170 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Таким образом, автомобиль смог разгоняться от нуля до 100 км/ч менее чем за 9 секунд и достигать максимальной скорости свыше 203 км/ч. В ближайшем будущем компания Hyundai сама предложит ориентированную на производительность версию i30 N Fastback, дабы удовлетворить потребности своих клиентов и потенциальных покупателей. Как и хэтчбек, она будет продаваться с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 247 лошадиных сил в базовом исполнении и с дополнительным пакетом Performance — 271 лошадиных сил.
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