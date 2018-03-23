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BMW VISION NEXT 100 Self Driving Car: автомобиль автомат с цифровым интеллектом.
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BMW VISION NEXT 100 Self Driving Car: автомобиль автомат с цифровым интеллектом. 

RU BMW 1 час назад
Фото: RU BMW
В будущем водители BMW по-прежнему захотят провести большую часть времени в своем автомобиле за рулем. В BMW VISION NEXT 100 BMW Self Driving Car водитель по прежнему будет оставаться в центре внимания для связи с цифровым интеллектом машины и новейшими технологиями доступными для поддержки управления автомобилем. Но это еще не все: BMW VISION NEXT 100 превратит водителя в Ultimate Driver.
При проектировании BMW VISION NEXT 100 отправной точкой стал интерьер BMW Self Driving Car. В предстоящие годы удобство управления автомобилем будет приобретать все большее значение, и вместо того, чтобы просто чувствовать, что водитель находится в машине, которая управляет сама собой, он должен понимать, что он сидит в автомобиле специально предназначенном для него. Эта идея привела к созданию архитектуры, в которой кабинка BMW Self Driving Car кажется особенно просторной по сравнению с общим размером транспортного средства, сохраняя при этом типичные внешние линии BMW. Несмотря на свой куполообразный салон BMW Self Driving Car, BMW VISION NEXT 100 сохраняет мгновенно узнаваемый атлетический силуэт салона BMW.
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