Mercedes-Benz и BMW сосредоточатся на минималистическом дизайне 

Обе крупнейшие немецкие корпорации решили отказаться от излишних линий дизайна, отдав предпочтение сдержанному оформлению экстерьера.
Для Mercedes-Benz, CLS последнего поколения и A-Class представляют собой начало нового подхода. Вместо того, чтобы внедрять резкие и агрессивные черты характера по всему периметру моделей, бренд решил практические полностью от них отказаться. Такие видоизменения особенно хорошо просматриваются A-Class, поскольку его предшественник имел отличительные линии по бокам, которые в последней модели просто отсутствуют, в то время как Mercedes-Benz отдает предпочтение более тонкой линии от передней и до задней колесной арки.
Выступая перед Automotive News Europe, исполнительный директор Daimler Дитер Цетше сказал, что предстоящие модели Mercedes-Benz будут следовать новой философии. «Предыдущий дизайн A-Class должен был быть резким и громким по следующей причине: привлечь внимание к концепции, которая была широко принята конкуренцией» правда сейчас пришло время двигаться дальше.
BMW признает, что она тоже должна изменить свою философию дизайна и делает это, вдохновляясь некоторыми из своих предстоящих моделей. «Сейчас больше конкуренции. Мир изменился. Это более быстрый темп, поэтому наш дизайн также должен меняться быстрее», — сказал руководитель проекта BMW Group Адриан ван Хойондон и подчеркнул, что немецкий производитель намерен использовать значительно меньше деталей.