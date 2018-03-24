Geely продемонстрировало обновленный Emgrand GS

Автохолдинг Geely рассекретила рестайлинговый вариант кросс-хэтча Emgrand GS, который дебютирует в апреле на автовыставке в Пекине.

Напомним, что модель вышла на рынок Поднебесной два года назад. «Посвежевший» кросс наградили изменёнными бамперами, иной решеткой радиатора, головной оптикой на LED-элементах, новейшим мультимедийным комплексом с увеличенным сенсорным экраном и приподнятым на 13 мм клиренсом, который будет равен 193 мм.

«Кроссовер» будет предлагаться в стандартной и спортивной модификации. Так, Geely Emgrand GS Sport в отличие от базового автомобиля получит красные суппорты тормозной системы, уникальные колёсные диски на 17 дюймов и чуть измененный интерьер салона.

В моторном отсеке автомобиля расположится инновационный 1,4-литровый турбодвижок мощностью 133 силы, который является лидером в списке самых технологичных и экономичных силовых агрегатов в КНР. В тандеме с ним будет трудиться 6-ступенчатая механика или робот с двойным сцеплением на 6 скоростей. Привод будет только на переднюю ось.