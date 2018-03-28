Обновленный внедорожник Infiniti QX80 едет в Россию

Фото: архив Daily-Motor.RuОбновленный внедорожник Infiniti QX80 едет в Россию Фото: архив Daily-Motor.Ru Компания Infiniti готовится к выводу на российский авторынок обновленного внедорожника QX80, представленного в рамках автосалона в Дубае в ноябре 2017 года. На сегодняшний день рестайлинговый японский SUV продают в США, а также странах Азии и Среднего Востока. Что касается нашей страны, то старт приема заказов на эту модель будет дан в мае. Цены и комплектации Infiniti QX80 пока не объявлены.

В рамках обновления новый внедорожник получил фары, которые дизайнеры расположили выше, чем на его предшественнике, иные бамперы, задние фонари новой формы и более широкий капот. Интерьер автомобиля также преобразился — появилась новая отделка, а также обновилась «мультимедийка».

Интерьер обновленного QX80 | Daily-Motor.Ru Под капотом рестайлингового QX80 по-прежнему задействуется 5,6-литровый бензиновый мотор V8 с отдачей в 405 лошадиных сил при 560 Нм пикового вращающего момента. Сочетается этот агрегат с 7-диапазонной автоматической трансмиссией.

Фото: Daily-Motor.Ru Напомним, что стоимость дореформенного Infiniti QX80 в России начинается от 3 миллионов 950 тысяч рублей.