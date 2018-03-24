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Представлены обновленные внедорожники Infiniti QX60 и QX80
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Представлены обновленные внедорожники Infiniti QX60 и QX80 

ТК «Звезда» 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В распоряжение дилеров эти две модели поступят через считанные месяцы. Весной можно будет заказать QX 60, а летом Q80.
На автосалоне в Нью-Йорке ожидается дебют кроссоверы QX 60 и QX 80 от Infiniti модельного ряда 2019 года. Отмечается, что их выпустят в ограниченной серии.
Модели характеризует отделкой салона качественной кожей с элементами натурального дерева. Кузов будет снабжен хромированными элементами. Это касается очертания фар, передних решеток и боковых молдингов на дверях, сообщает сайт Car.ru.
Infiniti QX 60 получит мотор V6 c объемом в три с половиной литра и мощностью в 295 лошадиных сил. Infiniti Q80 будет более заряженным, он будет оснащен V8 двигателем с мощностью в 400 лошадиных сил. Эту модель также отличают колесные диски в 22 дюйма.
Сообщается, что в распоряжение дилеров эти две модели поступят через считанные месяцы. Весной можно будет заказать QX 60, а летом Q80. Достоверных данных о ценах на новинки пока нет.
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