В Нью-Йорк едут роскошные внедорожники Infiniti QX60 Limited и QX80 Limited

Японская премиальная марка Infiniti официально рассекретила роскошные версии внедорожников QX60 Limited и QX80 Limited. Публичная премьера автомобилей состоится в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу 2018 года, которые откроет свои двери в конце марта.

Отличительной особенностью представленных внедорожников Infiniti QX60 Limited и Infiniti QX80 Limited является максимально расширенный список стандартного оборудования, высококлассная отделка экстерьера и интерьера, где можно обнаружить много кожи и натурального дерева.

Например, роскошная модель Infiniti QX60 Limited получила темные хромированные и матовые детали оформления экстерьера, а также набор уникальных 20-дюймовых «катков». В салоне автомобиля можно обнаружить перфорированную кожу, контрастную строчку, вставки из эксклюзивного дерева. В США особый внедорожник Infiniti QX60 Limited будет предлагаться с 3,5-литровым двигателем V6 (295 л.с.).

Роскошный внедорожник Infiniti QX80 Limited получил эксклюзивную окраску кузова, которая будет доступна только для автомобиля в таком исполнении. Помимо этого, в оснащение машины входит уникальная хромированная отделка, подножки из нержавеющей стали и набор 22-дюймовых колёсных дисков особого дизайна.

В салоне роскошного внедорожника Infiniti QX80 Limited можно обнаружить уникальную двухцветную тему, много кожи и алькантары, а также чёрный хрусталь Ultrasuede и затемнённый хром. В моторном отсеке машины расположен хорошо знакомый двигатель 5.6 V8, развивающий 400 сил.

Особые внедорожники Infiniti QX60 Limited и Infiniti QX80 Limited поступят в салоны американских дилеров японского бренда весной 2018 года. Цены эксклюзивных машин озвучат ближе к запуску.