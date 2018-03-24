Ателье Manhart представило 550-сильное купе BMW M4

Тюнинговая студия Manhart Racing продемонстрировала модернизированный вариант спортивного купе BMW M4 Coupe, который называли Manhart MH4 550.

Новый автомобиль является хардкорной версией двухдверной машины, предназначенной для гоночного трека.

Напомним, что ателье уже представляла данную модель ранее, однако сейчас ее наградили рядом доработок. Тюнеры отметили, что сделали BMW M4 Coupe by Manhart Racing более хардкорной и более ориентированной на трек.

Судя по фотографиям, модернизированное купе будет иметь крупное аэродинамическое крыло, гоночные кресла Recaro и каркас безопасности. В движение автомобиль будет приводиться усовершенствованным 3,0-литровым 6-цилиндровым движком, производительность которого увеличилась до 550 л.с.

Кроме того, мотор автомобиля оснастили доработанной системой впуска и выпуска, фирменным глушителем Manhart Racing и перестроенной подвеской.

Плюс к этому, модель получила уникальную карбоновую ливрею и легкосплавные колесные диски.