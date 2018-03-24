Ателье Manhart выкатило 550-сильное купе BMW M4

Известная тюнинг-компания Manhart Racing официально представила доработанную версию спортивного купе BMW M4 Coupe. Автомобиль получил название Manhart MH4 550, и является хардкорной версией 2-дверной модели, ориентированной на гоночный трек.

Стоит напомнить, что впервые этот автомобиль был представлен ателье ранее, но сейчас он получил ряд доработок. Представители Manhart Racing отмечают, что машина Manhart MH4 550 стала «более хардкорна и более ориентирована на трек».

Как видно на фотографиях, купе BMW M4 Coupe получило массивное аэродинамическое крыло, гоночные кресла и каркас безопасности. В моторном отсеке автомобиля располагается модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый агрегат, отдачу которого увеличили до 550 лошадиных сил.

Согласно данным ателье, силовой агрегат купе обзавёлся доработанную систему впуска и выпуска, включая фирменный глушитель Manhart Racing. Кроме этого, купе Manhart MH4 550 оснащёно доработанной подвеской, которая, со слов представителей ателье, настроена на гоночный трек.

Также стоит отметить необычную ливрею 550-сильного купе, и набор уникальных колёсных дисков. Все новые элементы аэродинамического обвеса, естественно, выполнены из углеродного волокна (карбона). В салоне машины появились гоночные кресла Recaro, новая «баранка» и дисплей, который показывает все важные параметры автомобиля.

На что способен представленный автомобиль Manhart MH4 550 в действительности, к сожалению, не сообщается. Также нет информации о стоимости программы модернизации.