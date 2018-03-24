Ещё
Ателье Manhart выкатило 550-сильное купе BMW M4
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ателье Manhart выкатило 550-сильное купе BMW M4 

LiveCars.Ru 55 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Известная тюнинг-компания Manhart Racing официально представила доработанную версию спортивного купе BMW M4 Coupe. Автомобиль получил название Manhart MH4 550, и является хардкорной версией 2-дверной модели, ориентированной на гоночный трек.
Стоит напомнить, что впервые этот автомобиль был представлен ателье ранее, но сейчас он получил ряд доработок. Представители Manhart Racing отмечают, что машина Manhart MH4 550 стала «более хардкорна и более ориентирована на трек».
Как видно на фотографиях, купе BMW M4 Coupe получило массивное аэродинамическое крыло, гоночные кресла и каркас безопасности. В моторном отсеке автомобиля располагается модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый агрегат, отдачу которого увеличили до 550 лошадиных сил.
Согласно данным ателье, силовой агрегат купе обзавёлся доработанную систему впуска и выпуска, включая фирменный глушитель Manhart Racing. Кроме этого, купе Manhart MH4 550 оснащёно доработанной подвеской, которая, со слов представителей ателье, настроена на гоночный трек.
Также стоит отметить необычную ливрею 550-сильного купе, и набор уникальных колёсных дисков. Все новые элементы аэродинамического обвеса, естественно, выполнены из углеродного волокна (карбона). В салоне машины появились гоночные кресла Recaro, новая «баранка» и дисплей, который показывает все важные параметры автомобиля.
На что способен представленный автомобиль Manhart MH4 550 в действительности, к сожалению, не сообщается. Также нет информации о стоимости программы модернизации.
LiveCars.Ru: последние новости
Кроссовер Chevrolet Traverse сертифицирован в России В Нью-Йорк едут роскошные внедорожники Infiniti QX60 Limited и QX80 Limited Компания SEAT анонсировала новую модель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав2
Российские АЗС массово воруют бензин123
Опасный переворот: туристы не доехали до Петербурга29
Россияне назвали мега популярные опции в автомобилях3
Работа над ошибками: водителям вернули промилле15
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Политика
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение