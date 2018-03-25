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Porsche назвал пять своих самых быстрых спорткара
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Porsche назвал пять своих самых быстрых спорткара 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидером рейтинга стал 918 Spyder, который уже снят с производства. Мощность мотора этой машины составляет 887 лошадиных сил.
Porsche назвал свои пять самых быстрых спорткара, которые выпущены относительно недавно. Критерием для отбора машин стала не скорость их движения, а способность за короткое время разгоняться от нуля до сотни километров. Последней в списке названа Модель Carrera, которая является самым старым по году выпуска спорткаром (прошлое десятилетие). Машина оснащена 5,7-литровым атмосферником V10, мощность которого составляет 612 лошадиных сил. Разгон автомобиля от нуля до сотни достигает 330 км/ч.
На четвертом месте универсал Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Модель вышла осенью прошлого года с 680-сильной гибридной установкой. Разгон составляет 3,4 секунды, а максимальный показатель скорости составляет 310 км/ч.
На третьей позиции находится купе 911 Turbo S с 580-сильным мотором и максимально развиваемой скорости в 330 км/ч. 2,9 секунд требуется этому спорткару для разгона до 100 км/ч. И второй самой быстрой машиной стала самая мощная модификация 911-й модели — GT2 RS. Двигатель имеет мощность в 700 лошадиных сил, а разгон составляет 0,1 секунды. Максимальный показатель спидометра — 340 км/ч.
Лидером рейтинга стал 918 Spyder, который уже снят с производства. Мощность мотора этой машины составляет 887 лошадиных сил, а разгон до сотни спорткар совершает за 2,6 секунды при максимальной скорости в 350 км/ч.
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