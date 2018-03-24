Lada Granta CNG выйдет в продажу до 2020 года

Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о том, что «АвтоВАЗ» готовит биотопливную версию своей самой бюджетной модели — Lada Granta . Двухтопливная модификация Гранты получит к своему названию приставку CNG.

По новым данным, «Лада Гранта», способная работать как на бензине, так и на метане, поступит в производство к 2020 году.

Автомобиль получит в оснащение два баллона с суммарным объемом в 100 литров газа. При этом штатный бензобак Granta также сохранится. Ожидается, что запас хода Lada Granta CNG составит около 1000 километров.