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Lada Granta CNG выйдет в продажу до 2020 года
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Lada Granta CNG выйдет в продажу до 2020 года 

Daily-Motor 26 минут назад
Фото: Daily-Motor
Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о том, что «АвтоВАЗ» готовит биотопливную версию своей самой бюджетной модели — Lada Granta. Двухтопливная модификация Гранты получит к своему названию приставку CNG.
По новым данным, «Лада Гранта», способная работать как на бензине, так и на метане, поступит в производство к 2020 году.
Автомобиль получит в оснащение два баллона с суммарным объемом в 100 литров газа. При этом штатный бензобак Granta также сохранится. Ожидается, что запас хода Lada Granta CNG составит около 1000 километров.
Напомним, что сейчас в линейке «АвтоВАЗ» уже имеется один автомобиль, способный функционировать на метане. Речь идет о седане Lada Vesta CNG, который выпускают на мощностях завода «АТС-АВТО» в Тольятти. Газовая версия Весты способна преодолевать без дозаправки более тысячи километров. Стоимость автомобиля начинается от 764 тысяч 900 рублей.
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