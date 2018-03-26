Lexus оценил пятиместный LX 570 в 4,8 миллиона рублей

Автопроизводитель Lexus объявил цену 5-местного внедорожника LX 570 для североамериканских клиентов.

В американских дилерских центрах флагманский вседорожник Lexus LX 570 будет предлагаться от 85 380 долларов (4.8 млн руб.).

Американским покупателям двухрядный Lexus LX 570 будет предлагаться в шести оттенках кузова. Кроме того, салон «проходимца» будет доступен в двух вариантах отделки.

Напомним, что 5-местный внедорожник был представлен на автовыставке в Лос-Анджелеса-2017. Автомобиль будет выпускаться только с 2-мя рядами сидений. Производитель подчеркивает, что модель получила большое, вместительное багажное отделение.

В моторном отсеке вседорожника располагается силовой агрегат 5.7 V8, производительностью 383 лошадиные силы и максимальном крутящем моменте 546 Нм. Сочетается с ним 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Пятиместный автомобиль снабжен расширенным списком оборудования. В частности, он получил навигацию, круиз-контроль, оптику на LED-элементах и многое другое.