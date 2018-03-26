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Lexus оценил пятиместный LX 570 в 4,8 миллиона рублей
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Lexus оценил пятиместный LX 570 в 4,8 миллиона рублей 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Lexus объявил цену 5-местного внедорожника LX 570 для североамериканских клиентов.
В американских дилерских центрах флагманский вседорожник Lexus LX 570 будет предлагаться от 85 380 долларов (4.8 млн руб.).
Американским покупателям двухрядный Lexus LX 570 будет предлагаться в шести оттенках кузова. Кроме того, салон «проходимца» будет доступен в двух вариантах отделки.
Напомним, что 5-местный внедорожник был представлен на автовыставке в Лос-Анджелеса-2017. Автомобиль будет выпускаться только с 2-мя рядами сидений. Производитель подчеркивает, что модель получила большое, вместительное багажное отделение.
В моторном отсеке вседорожника располагается силовой агрегат 5.7 V8, производительностью 383 лошадиные силы и максимальном крутящем моменте 546 Нм. Сочетается с ним 8-скоростная автоматическая трансмиссия.
Пятиместный автомобиль снабжен расширенным списком оборудования. В частности, он получил навигацию, круиз-контроль, оптику на LED-элементах и многое другое.
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