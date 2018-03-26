Объявлены цены на 5-местный внедорожник Lexus LX 570

Японский автопроизводитель Lexus объявил цены на новый 5-местный внедорожник LX 570 для рынка США. Стоимость этой модели стартует от 85 тысяч 280 долларов, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 900 тысяч рублей по актуальному валютному курсу.

Новый LX 570 доступен для американских покупателей сразу в шести вариантах окраски кузова: серебро, серая жемчужина, кашемир, черный оникс, белая жемчужина и бежевый металлик.

В список оснащения новинки войдут: светодиодная оптика, навигационная система, адаптивный круиз-контроль, а также ряд современных систем безопасности и многое другое.

Объем багажного отделения нового LX 570 в сравнении с его 7-местной версией вырастет до 1430 литров. В США продавать этот внедорожник будут с безальтернативным 5,7-литровым двигателем мощностью 383 лошадиные силы и 545 Нм пикового вращающего момента. Связку этому мотору составит 8-диапазонный «автомат».