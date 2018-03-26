Ещё
Объявлены цены на 5-местный внедорожник Lexus LX 570
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены цены на 5-местный внедорожник Lexus LX 570 

Daily-Motor 39 минут назад
Фото: Daily-Motor
Японский автопроизводитель Lexus объявил цены на новый 5-местный внедорожник LX 570 для рынка США. Стоимость этой модели стартует от 85 тысяч 280 долларов, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 900 тысяч рублей по актуальному валютному курсу.
Новый LX 570 доступен для американских покупателей сразу в шести вариантах окраски кузова: серебро, серая жемчужина, кашемир, черный оникс, белая жемчужина и бежевый металлик.
В список оснащения новинки войдут: светодиодная оптика, навигационная система, адаптивный круиз-контроль, а также ряд современных систем безопасности и многое другое.
Объем багажного отделения нового LX 570 в сравнении с его 7-местной версией вырастет до 1430 литров. В США продавать этот внедорожник будут с безальтернативным 5,7-литровым двигателем мощностью 383 лошадиные силы и 545 Нм пикового вращающего момента. Связку этому мотору составит 8-диапазонный «автомат».
Daily-Motor: последние новости
ТОП-5 автомобилей до 200 тысяч рублей вместо Lada «Заряженный» Hyundai i30 N получит «робота» с двойным сцеплением Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB сфотографировали без камуфляжа
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост136
Новая версия «Нивы» утекла в Сеть129
Названы самые надежные внедорожники, пикапы и минивэны4
Россиян оштрафуют по-новому61
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение