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Пятиместный Lexus LX 570 оценили в 4,8 миллиона рублей
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Пятиместный Lexus LX 570 оценили в 4,8 миллиона рублей 

LiveCars.Ru 18 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Премиальная японская марка Lexus огласила американские цены пятиместного флагманского внедорожника LX. В США автомобиль доступен в модификации Lexus LX 570, по минимальной цене от $85 380 (не включая налог за доставку), что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 4 875 000 рублей.
Двухрядный внедорожник Lexus LX 570 предлагается на американском рынке в шести различных цветовых решениях: Eminent White Pearl, Satin Cashmere Metallic beige, Atomic Silver, Nebula Gray Pearl, Black Onyx и Nightfall Mica blue. Для интерьера роскошного автомобиля предусмотрено два варианта отделки.
Напомним, официальная премьера пятиместного внедорожника Lexus LX 570 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе-2017. Автомобиль предлагается только с двумя рядами кресел. В таком исполнении автомобиль рассчитан на перевозку большего количества багажа.
В оснащение пятиместного внедорожника Lexus LX 570 входит множество «превосходных» функций, включая светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, навигацию и так далее. Питание обеспечивает двигатель 5.7 V8, генерирующий 383 лошадиные силы и 546 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат».
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