Перспективное кросс-купе Ford Mustang: первые изображения

В последнее время в интернете появилась информация о том, что американская компания Ford планирует выпустить электрическое кросс-купе, основанное на культовой модели Mustang. По традиции, появившаяся информация подтолкнула независимых дизайнеров на создания виртуального автомобиля.

Как отмечают наши североамериканские коллеги, официальные представители «Голубого Овала» подтвердили информацию о разработке четырехдверного внедорожника Ford Mustang . Опубликованное изображение кросс-купе — это работа независимых дизайнеров издания Motor1.

Авторы изображения отмечают, что реальный автомобиль может разительно отличаться от того, что мы видим на картинке. Это связано с тем, что в настоящее время трудно представить себе «внедорожник», созданный на базе культового спортивного автомобиля Ford Mustang! То есть, можно сказать, что перед нами «чистой воды фантазия».

Помимо всего прочего, ожидается, что кросс-купе Ford Mustang окажется электрокаром, ну, или же, гибридным автомобилем. Однако никакой информации и силовой установке такой машины сейчас нет. Нам лишь остаётся набраться терпения и дождаться того момента, когда американская компания рассекретит новинку, или же поделиться какой-нибудь информацией о ней.

Добавим. Очевидно, что многие энтузиасты вождения и поклонники модели Ford Mustang не очень обрадуются тому факту, что скоро автомобиль превратиться в SUV. Но, таковы тенденции мировой автомобилестроительной индустрии.