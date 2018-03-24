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Перспективное кросс-купе Ford Mustang: первые изображения
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Перспективное кросс-купе Ford Mustang: первые изображения 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В последнее время в интернете появилась информация о том, что американская компания Ford планирует выпустить электрическое кросс-купе, основанное на культовой модели Mustang. По традиции, появившаяся информация подтолкнула независимых дизайнеров на создания виртуального автомобиля.
Как отмечают наши североамериканские коллеги, официальные представители «Голубого Овала» подтвердили информацию о разработке четырехдверного внедорожника Ford Mustang. Опубликованное изображение кросс-купе — это работа независимых дизайнеров издания Motor1.
Авторы изображения отмечают, что реальный автомобиль может разительно отличаться от того, что мы видим на картинке. Это связано с тем, что в настоящее время трудно представить себе «внедорожник», созданный на базе культового спортивного автомобиля Ford Mustang! То есть, можно сказать, что перед нами «чистой воды фантазия».
Помимо всего прочего, ожидается, что кросс-купе Ford Mustang окажется электрокаром, ну, или же, гибридным автомобилем. Однако никакой информации и силовой установке такой машины сейчас нет. Нам лишь остаётся набраться терпения и дождаться того момента, когда американская компания рассекретит новинку, или же поделиться какой-нибудь информацией о ней.
Добавим. Очевидно, что многие энтузиасты вождения и поклонники модели Ford Mustang не очень обрадуются тому факту, что скоро автомобиль превратиться в SUV. Но, таковы тенденции мировой автомобилестроительной индустрии.
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