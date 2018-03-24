Представлен тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang

Не успел производитель Ford рассказать о планируемом выпуске электрического кросс-купе, которое будет основано на известной модели Mustang, а независимые дизайнеры уже готовы представить свое видение автомобиля.

Отметим, что представленное изображение кросс-купе создали дизайнеры издания Motor1.

Авторы тизера подчеркивают, что реальная модель возможность сильно будет отличаться от представленного на картинке авто. Что и неудивительно, ведь пока трудно представить «внедорожник», который разработают на базе культового спорткара Ford Mustang . Так что перед нами лишь «фантазия» художников.

Кроме того, предполагается, что кросс-купе может оказаться электрокаром или гибридным автомобилем. Однако о силовой установке этого автомобиля пока ничего неизвестно.

Вполне вероятно, что многим поклонникам автомобиля Ford Mustang не очень понравится идея, превратить спортивную модель в SUV. Но, производитель явно не хочет отставать от тенденций мировой автоиндустрии.