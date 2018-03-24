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Представлен тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang
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Представлен тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Не успел производитель Ford рассказать о планируемом выпуске электрического кросс-купе, которое будет основано на известной модели Mustang, а независимые дизайнеры уже готовы представить свое видение автомобиля.
Отметим, что представленное изображение кросс-купе создали дизайнеры издания Motor1.
Авторы тизера подчеркивают, что реальная модель возможность сильно будет отличаться от представленного на картинке авто. Что и неудивительно, ведь пока трудно представить «внедорожник», который разработают на базе культового спорткара Ford Mustang. Так что перед нами лишь «фантазия» художников.
Кроме того, предполагается, что кросс-купе может оказаться электрокаром или гибридным автомобилем. Однако о силовой установке этого автомобиля пока ничего неизвестно.
Вполне вероятно, что многим поклонникам автомобиля Ford Mustang не очень понравится идея, превратить спортивную модель в SUV. Но, производитель явно не хочет отставать от тенденций мировой автоиндустрии.
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