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Volvo представит на американском рынке две премьеры
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Volvo представит на американском рынке две премьеры 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Volvo привезет в США два новых авто.
Речь идет об автомобилях от Volvo с индексами XC40 и V60. Обе машины позиционируются, как модели 2019 года. Презентация новых детищ шведской автокомпании запланирована на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке.
Что уже сейчас известно о будущих представителях Volvo. Если говорить касаемо XC40, то в презентационных роликах можно заметить кожаную обивку салона, присутствие вставок на дверях. Мультимедийная система сопровождена панелью из металла. Обращает также на себя внимание дизайн колес, и, прежде всего, спиц.
Продолжая анализ данной модели, можно сказать, что она оснащена двигателем в 4 цилиндра, который подразумевает мощность 248 лошадиных сил. Поддерживать его будет автоматическая коробка передач с 8 ступенями.
V60 сможет похвастаться двумя вариантами комплектации с точки зрения мотора. Модель с передним приводом получит двигатель в 250 лошадиных сил. Полноприводной автомобиль будет передавать мощность в 316 «лошадок» на все 4 колеса.
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