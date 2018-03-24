Ещё
Infiniti в Нью-Йорке покажет две премьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Infiniti в Нью-Йорке покажет две премьеры 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Infiniti в Нью-Йорк везет две премьеры.
На предстоящем автосалоне в Нью-Йорке ожидается дебют сразу двух новинок от Infiniti модельного ряда 2019 года. Это будут кроссоверы QX 60 и QX 80. Предполагается, что они будут выпущены в ограниченной серии.
Две модели характеризует отделка салона качественной кожей с элементами натурального дерева. Внешне кузов будет снабжен хромированными элементами. Это касается передних решеток, очертания фар, боковых молдингов на дверях.
Если говорить о двигателях, то на QX 60 будет установлен традиционный уже для данной линейки Infiniti мотор V6 c объемом в три с половиной литра и мощностью в 295 лошадиных сил. Q80 будет более заряженным. На нем поместят двигатель V8 с мощностью в 400 «лошадок». Также данную модель отличают колесные диски в 22 дюйма.
Ожидается, что в распоряжение дилеров обе модели поступят через считанные месяцы. QX 60 можно заказать уже весной, а Q80 — летом. Достоверной информации о ценах на новинки пока нет. Однако нет сомнений в том, что стоимость вскоре будет объявлена.
Car.ru: последние новости
Тягач новой линейки Super Truck Foton Auman EST был представлен «Фотон Мотор» Новый Audi RS6 может иметь до 650 л.с. и версию седан Volvo представит на американском рынке две премьеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав2
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами216
Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам
Российские АЗС массово воруют бензин124
Обновленный Ford Mondeo засняли во время тестов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Политика
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение