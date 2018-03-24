Infiniti в Нью-Йорке покажет две премьеры

Infiniti в Нью-Йорк везет две премьеры.

На предстоящем автосалоне в Нью-Йорке ожидается дебют сразу двух новинок от Infiniti модельного ряда 2019 года. Это будут кроссоверы QX 60 и QX 80. Предполагается, что они будут выпущены в ограниченной серии.

Две модели характеризует отделка салона качественной кожей с элементами натурального дерева. Внешне кузов будет снабжен хромированными элементами. Это касается передних решеток, очертания фар, боковых молдингов на дверях.

Если говорить о двигателях, то на QX 60 будет установлен традиционный уже для данной линейки Infiniti мотор V6 c объемом в три с половиной литра и мощностью в 295 лошадиных сил. Q80 будет более заряженным. На нем поместят двигатель V8 с мощностью в 400 «лошадок». Также данную модель отличают колесные диски в 22 дюйма.

Ожидается, что в распоряжение дилеров обе модели поступят через считанные месяцы. QX 60 можно заказать уже весной, а Q80 — летом. Достоверной информации о ценах на новинки пока нет. Однако нет сомнений в том, что стоимость вскоре будет объявлена.