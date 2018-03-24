Новый Porsche Cayenne: когда главное — это то, что скрыто от глаз

В России началась серия закрытых показов Porsche Cayenne 2018 в преддверии майского старта продаж. CAR.RU как раз побывал на одном из них.

Бывают машины удачные, а бывают разочаровывающие. Когда имеешь дело с первыми, то при смене поколений хочешь, чтобы по-максимуму осталось всё так, как и прежде. Если говорить про категорию «разочаровывающих», то тут ситуация обратная: лишь бы побольше поменяли всего и везде. Porsche Cayenne — это предельно удачное детище инженеров и дизайнеров. Уже десяток с лишним лет «Кайен» является олицетворением того, что внедорожник может быть и достаточно проходимым, и при том обладать драйвом в повадках. Да таким драйвом, которым наделены прирождённые спорткары под маркой «Порше»!

Признаться, увидев Cayenne 2018, ваш покорный слуга поначалу и не понял, что перед ним находится именно новый «Кайен». Уж настолько они похожи! Кстати, немного о том, как проходила презентация. В помещении дилерского центра выстроили закрытый куб. Заходишь в него — темнота. И тут этот четырёхстенный мини-домик начинает весь моргать, светиться и докладывать нам о преимуществах новичка. Эффектно.

Впрочем, слушая всякие «бла-бла-бла» из грохочущей по периметру акустики, хочешь как можно поскорее лично потрогать всё и пощупать. И вот яркое шоу-представление подходит к концу — иду знакомиться с автомобилем один на один. Спереди новенький «Кайен» от старого отличить крайне проблематично. Трудно распознать в нём машину 2018-го модельного года и при взгляде сбоку. Но как только заходишь сзади, то сразу понимаешь: да, это совершенно точно именно новый «Кайен». Почему? Ибо фонари стали иными. Они с трёхмерной графикой и отличаются интегрированными 4-точечными стоп-сигналами. Конечно, отметим и светящуюся полосу с надписью "PORSCHE". Очень даже зачётно.

В рамках закрытого показа в Казани демонстрировали Cayenne S. Как в других городах — не знаю. Cayenne S — это, если так можно сказать, «золотая середина». Ведь есть (будет) ещё Cayenne просто и Cayenne Turbo. "Эска" оснащается мотором V6 в 440 лошадиных сил. Cayenne без "эски" в обозначении тоже с V6 идёт, но там 340 л.с. Так и хочется сказать «только 340». А на самом-то деле и их для большинства водителей окажется предостаточно! Если же в вас течёт бензин вместо крови, то тут никаких вариантов — только «Турбо». V8 и 550 «кобыл» не готовы оставлять шансов даже многим чистокровным спорткарам. Трансмиссия безальтернативна — 8-ступенчатый автомат Tiptronic S. Не думаем, что вы расстроились, узнав об этом.

Понятно, что новый «Кайен» пока никак не могли дать опробовать в деле. Только смотри и любуйся. И спрашивай, если что-то конкретное интересует. Важно заметить, что в основе лежит платформа MLB. Вы её хорошо знаете по Audi Q7 и Bentley Bentayga . Следуя тенденции, «Кайен» новый подрос в длину на 63 мм. Нужно подметить вот ещё: несмотря на то что платформа MLB подразумевает расположение мотора в переднем свесе, передок не получился слишком тяжёлым, т.е. крены и снос он не провоцирует. По крайней мере, к такому выводу пришли наши коллеги-автожурналисты из других изданий, протестировав новичка на дорогах острова Крит. Ах, про умение тормозить совсем забыли «пять копеек вставить». Тормоза здесь являются эталоном эффективности. Если мы ничего не путаем, то карбон-керамические идут как опция (отличают их суппорты жёлтого цвета). Но и стандартные механизмы не позволяют относиться придирчиво. Так, в данном случае говорить приходится про чугунные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (белые суппорты).

Попадая в салон, начинаешь испытывать белую зависть к тому, кто приобретёт себе данного красавца. Великолепная кожа, потрясающий дизайн интерьера, всё по-немецки выверено. Как и требует того мода, приборная панель тут цифровая. Поражает своими размерами сенсорный экран мультимедиа — 12,3 дюйма! Не кажется ли, что интерьер уж больно знаком? Верно, ведь «Кайен» изнутри почти копирует новую Panamera!

Таким получилось моё первое знакомство с Porsche Cayenne 2018. Если подводить краткие итоги, то можно с чувством полной ответственности заявить: автомобиль удался. Смотришь на него — старый добрый «Кайен». Такой, каким мы его привыкли видеть все эти годы. Технически и технологически — космос. Машина из будущего. Когда ждать первые «живые» экземпляры? Обещают в мае. Кажется, кому-то эта весна ещё подарит массу бурных эмоций. И это точно будут владельцы нового Porsche Cayenne.