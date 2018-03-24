Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов

В рамках Международного Нью-Йоркского автосалона 2018 года компания Bugatti проведёт североамериканскую премьеру купе Chiron Sport. Уже сейчас известно, что в США модернизированную версию гиперкара будут предлагать по минимальной цене от 3,26 миллиона долларов.

Напомним, мировая премьера купе Bugatti Chiron Sport состоялась в рамках Женевского автосалона-2018. Автомобиль с приставкой «Спорт» стал немного легче, а также получил доработанное шасси. В итоге, при такой же мощности, автомобиль проезжает тестовый трек Nardo на пять секунд быстрее, чем обычная модель Bugatti Chiron.

В движение автомобиль Bugatti Chiron/Bugatti Chiron Sport приводится могучим силовым агрегатом W16, который способен генерировать 1 500 лошадиных сил. Благодаря доработкам, как отмечают представители бренда, купе Bugatti Chiron Sport больше ориентировано на энтузиастов вождения.

Повторимся, минимальная цена модели Bugatti Chiron Sport в США составляет 3,26 миллиона долларов. В эту сумму входит транспортный налог, таможенные пошлины, и все другие налоги и пошлины. Предположительно, первые клиенты в США получат свои машины в конце текущего года.